В Амурской области девочка-подросток сбежала из дома

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В Белогорске нашли 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома. Подросток пропала 20 июля.

«Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочка находится по месту её постоянного проживания. Материалы переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению её самовольного ухода из дома,» — сообщает сайт следственного управления СК РФ по Амурской области.

Информация о розыске девочки появилась на сайте ведомства вчера, 24 июля. В сообщении отмечалось, что 14-летняя амурчанка самовольно покинула место жительства. К тому же, ранее подросток неоднократно уходила из дома.