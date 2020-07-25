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25июля
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сегодня, 10:20 0

В Амурской области девочка-подросток сбежала из дома

В Амурской области девочка-подросток сбежала из дома
Фото: unsplash.com

В Белогорске нашли 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома. Подросток пропала 20 июля.

«Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочка находится по месту её постоянного проживания. Материалы переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению её самовольного ухода из дома,» — сообщает сайт следственного управления СК РФ по Амурской области.

Информация о розыске девочки появилась на сайте ведомства вчера, 24 июля. В сообщении отмечалось, что 14-летняя амурчанка самовольно покинула место жительства. К тому же, ранее подросток неоднократно уходила из дома.

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#дети #происшествия

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