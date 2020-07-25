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25июля
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сегодня, 10:51 0

В горпарке Белогорска оборудуют «Бассейн с лодочками»

В горпарке Белогорска оборудуют «Бассейн с лодочками»
Фото: пресс-служба главы Белогорска

Новый аттракцион «Бассейн с лодочками» появится в городском парке Белогорска. Обновление территории дирекция парка обсудила накануне с главой города Станиславом Мелюковым. Аттракцион станет 16-м по счету.

– С бассейном аттракциона, размером 20 на 10 метров состоящего из металлических секций и подкосов доставлены 6 лодок, – рассказал директор горпарка Юрий Приходько. – Сейчас решается вопрос, какое количество лодок одновременно будет находиться в бассейне, исходя из соображений безопасности людей. Аттракцион рассчитан на возрастную аудиторию от 6 лет. Бассейн уже установлен и наполнен водой. Специалисты ведут работы по подключению освещения и установке видеонаблюдения. Запустить в работу «Бассейн с лодочками» планируется в воскресенье.

Двухместные лодочки аттракциона представлены в образе белых, черных лебедей и скутеров. В движение их приводит электрический двигатель, источник питания - съемные аккумуляторы.

Ранее сообщалось, список аттракционов в горпарке Белогорска в последний раз обновлялся в 2019 году, когда за “Свадебной каруселью” (установлена в 2017 году) для развлечения детей старше 14 лет и взрослых был установлен “Биоробот”. Тогда же появилась конструкция их 16-ти светодиодных качель.

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#Белогорск #отдых

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