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25июля
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сегодня, 10:00 0

В 2020 году в Белогорске будут освещены 10 километров улиц

В 2020 году в Белогорске будут освещены 10 километров улиц
Фото: пресс-служба главы Белогорска

В 2020 году в Белогорске подключат к освещению дополнительные участки улиц. Решение принял глава Белогорска Станислав Мелюков. Об этом он сообщил в своем Инстаграм.

– Утвердил дополнительный̆ перечень улиц частного сектора, где будет сделано уличное освещение, – рассказал глава города. – Это улицы Мостовая, Дальняя, Полевая, Новая, Загородная, Мичурина, Стахановская, Гоголя, Высокая, переулки Тупиковый, Весёлый̆, Итикутский, Строительный̆, Зейский, Короткий̆. Всего в этом году в Белогорске будет освещено 10 км. Общая протяженность освещенных улиц составит 122 км из 170 км застроенной территории города. В 2008 году, к слову, уличного освещения в Белогорске было всего 5 км. В 2019 году город потратил на оплату электроэнергии уличного освещения 13 млн рублей.

Вместе с тем, в Управлении ЖКХ рассказали, что протяжённость освещения на 15-ти дополнительных участках составит более 6,5 километров. Здесь будут установлены и подключены 179 светильников.

– На некоторых участках освещение будет выполнено на имеющихся опорах, 60 будет установлено дополнительно, – говорит начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Абрамия. – Половину участков подключат к электроэнергии от существующего освещения, остальным требуется точка подключения к сетям ДРСК.

На реализацию мероприятий по освещению улиц из нового перечня из средств городского бюджета выделено более 4,9 миллионов рублей. Всего на модернизацию городского освещения с учетом готовых участков в Белогорске будет направлено 9,7 миллионов рублей.

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#Белогорск #ЖКХ

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