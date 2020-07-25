В России с 1 августа возобновляется международное авиасообщение

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Самолеты будут отправляться за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Пока речь идет только о Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться. В ответ российские власти также разрешили въезд гражданам этих трех стран, сообщает РИА Новости.

В британском МИД отметили, что все прибывающие из России пассажиры будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

Для посещения Турции никаких дополнительных документов, в частности, справок, не потребуется. У приезжающих будут измерять температуру.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.