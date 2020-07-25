Василий Орлов: «Поощряя успехи детей, мы вносим вклад в развитие региона»

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Первые губернаторские стипендии, учрежденные по распоряжению главы региона Василия Орлова, будут начислены школьникам в срок до 20 августа. Единовременные выплаты получат ребята, признанные призерами и (или) победителями школьных олимпиад в этом учебном году.

В зависимости от уровня мероприятия, мера поддержки будет варьироваться. Так, победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будет выплачено 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа – 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа – 20 тысяч рублей, призеру заключительного этапа – 30 тысяч рублей.

Как сообщает правительство области, стипендия носит персональный характер и выплачивается один раз за каждое звание победителя и (или) призера. Если школьник занял лидирующую позицию в нескольких этапах олимпиады или по нескольким предметам, стипендии будут суммироваться.

Губернаторские стипендии в форме единовременных выплат, в размере 18 тысяч рублей, также смогут получить и школьники-отличники из 9-11 классов. Главное условие – наличие пятерок в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет. На такую стипендию претендуют 358 детей. Выплаты будут начислены в срок до 30 октября.

– Поощряя успехи детей, мы вносим вклад в развитие региона. Уверен, что внимание, оказанное со стороны областного Правительства, станет для учащихся еще большим стимулом к развитию. В итоге мы получим всесторонне развитую личность с качественным багажом знаний, и очень надеемся, что такие одаренные ребята останутся жить и работать в Амурской области, чтобы сделать ее лучше, – отметил губернатор области Василий Орлов.

Вместе с тем поддержку из областного бюджета окажут и студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе. Выплаты в размере 12 тысяч рублей будут поступать два раза в год в зависимости от результатов предыдущего полугодия. Обязательное условие – по всем дисциплинам должны быть «пятерки». Количество молодых людей, которых планируется поддержать финансово, – 75. Поступление средств на личные счета обучающихся запланировано в срок до 15 сентября.