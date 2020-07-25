Благовещенск стал лидером по темпам развития в области

В Приамурье подвели итоги оценки эффективности деятельности муниципальных образований за первый квартал 2020 года. По итогам мониторинга Благовещенск стал лидером среди городов по темпам социально-экономического развития, прибавив две позиции по сравнению с результатом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мониторинг было включено 25 пунктов, характеризующих социально-экономическое развитие. Областной центр показал самый значимый рост по ряду показателей.

По сравнению с первым кварталом прошлого года в Благовещенске выросли налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. В крупных и средних организациях увеличилось количество рабочей силы. Кроме этого, выросла зарплата работников муниципальных общеобразовательных, дошкольных и культурных учреждений.

По итогам мониторинга в городе в пять раз увеличились темпы ввода в эксплуатацию жилых домов. Также выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства

Помимо этого, в Благовещенске был отмечен прирост рождаемости, и снижен уровень смертности.

Первую позицию город занимает не только по темпам социально-экономического развития, но и по состоянию инвестиционного климата.

– По итогам 2019 года наш город занял первое место в регионе по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Это значит, что в Благовещенске власть продуктивно работает с бизнесом, создает выгодные и безопасные условия для инвестиций, минимизирует бюрократию, упрощает любые процедуры, связанные с предпринимательской деятельностью, – отметил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.