Благовещенский «Садко» рассказал о чудесных гуслях и своей жизни

Илья Сысоев почти каждый вечер играет на набережной Амура. Самоучка из далекого Череповца занимается этим уже три с половиной года. Говорит, что научиться игре может каждый. А из репертуара горожанам и самому музыканту больше нравится песня «Выйду ночью в поле с конём».

Илья получил образование хорового дирижёра в череповецком областном училище искусств им. В.В. Верещагина.

— Однажды, на уроке фортепьяно, я должен был аккомпанировать вокалисту. Мы исполняли песню «Ах ты степь широкая». Во время занятия преподаватель сказала: «Здесь бы так хорошо звучали гусли, что наверняка под них построено всё». Я сразу вообразил, как звучит этот инструмент и уже влюбился в него. А когда послушал дома, то понял – это моё, любой ценой научусь играть и буду дарить людям это великолепное звучание, - рассказал с улыбкой гусляр.

Благодаря музыкальному образованию Илья смог чисто интуитивно научиться играть на гуслях. Старается исполнять произведения как можно лучше, проникается каждой мелодией. А вот за широким репертуаром не гонится, играет 10—15 композиций.

— Чтобы научиться играть какую-то песню, я сначала её внимательно слушаю, а потом подбираю нужные аккорды на инструменте. Если в ней есть слова, то их накладываю и пою. А вот когда накрывает вдохновение, то и сам могу придумать музыку за полчаса, - поделился Илья Сысоев.

Помимо фортепиано и гуслей, Илья владеет ещё флейтой и варганом. Ещё музыкант освоил цитру — этот необычный инструмент пришёл к нам из Германии и очень похож на гусли. А сейчас планирует осваивать украинского брата гуслей — бандуру.

— Я любил играть одной рукой на флейте, а другой рукой на гуслях. Ещё мы с другом пробовали свести их с гитарой или балалайкой, получилось очень интересно и необычно, — говорит музыкант.

Гусли — очень аутентичный инструмент, они обладают завораживающим, магическим действием. Илья говорит, что благовещенцам нравится, особенно в восторге маленькие дети. Звуки гуслей заложены в каждом из нас на интуитивном уровне. Они передались нам от наших предков, и когда человек слышит эту мелодию, то в нём пробуждается что-то необыкновенное, считает музыкант.

— Из минусов инструмента только то, что на нем не всё можно сыграть, особенно из современной музыки. Здесь диатонический строй, а значит нет бемолей и диезов, — поделился гусляр.

Инструмент стоил 25 тысяч рублей, сейчас такой же будет стоить дороже. Его гусляр заказывал у мастера в глубине России. При желании, можно начать учиться и на простеньких четырёхструнных гуслях. Они стоят около трёх тысяч рублей. Сейчас Илья копит деньги на 49-струнный инструмент, говорит, 21 струны не хватает. Новые гусли будут стоить дороже — около ста тысяч рублей. Однако старый инструмент он забрасывать не будет — научит играть жену.

— Я бы мог и детей учить играть. Но гусли как у меня для ребёнка будут великоваты. А чтобы учиться, у детей должны быть свои инструменты. Ведь им нужно заниматься ещё и дома, - говорит Илья—гусляр.

Из родного Череповца на Дальний Восток музыкант приехал увидеть девушку, с которой долго общался в интернете. Всё сложилось прекрасно, они поженились. Гусляр живёт в Благовещенске уже два года и работает певчим церковного хора «Всех скорбящих Радость». Говорит, что решил подрабатывать ещё и на улице, чтобы обеспечивать жену и четырёхмесячного ребёнка. Сначала стеснялся играть на улице, но постоянно себя перебарывал и теперь уже привык.

— Стараюсь вообще играть как можно чаще, но каждый день не получается. А вот место для игры выбираю как душа подскажет, чаще всего сижу около маяка, но иногда и в начале набережной или в парке, - улыбается музыкант. — Меня в Череповце, а теперь и здесь иногда приглашают играть на мероприятиях. Ближайший праздник – это день ВДВ, второго августа. Если погода позволит, то буду играть на площади ОКЦ.

Илья – настоящий мастер своего дела. Он поделился с редакцией «Амур.Инфо» интересной историей из своей жизни:

— Однажды в Череповце, я поехал на дачу, сел у реки и начал играть на гуслях. Услышал, что недалеко от меня громко ругается семейная пара, бранятся и оскорбляют друг друга. Я решил не вмешиваться, сижу, играю себе дальше. Спустя какое-то время крики начали стихать, а вскоре и вовсе закончились. Я увидел, что муж с женой сели у реки и начали просить друг у друга прощения. Когда я доиграл своё произведение, то они подошли ко мне и горячо поблагодарили. Сказали, что моя песня помогла им помириться. Вот так волшебные звуки гуслей сближают людей!

Екатерина Безсонова.