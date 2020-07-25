Выбор читателей за 24 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 24 июля.
В Благовещенске построят самый большой светомузыкальный пешеходный фонтан в России
На центральной площади Благовещенска построят самый большой светомузыкальный пешеходный фонтанный комплекс в России. Подрядная организация, реализующая проект, представила визуализацию аллеи. Разработчики утверждают, что фонтанный комплекс не будет иметь аналогов в мире.
Сегодня в Благовещенске откроются столовые
Сегодня возобновят работу столовые в Благовещенске. Соответствующее распоряжение было подписано Василием Орловым 23 июля, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.
В Ивановском районе упал дельтаплан
В Амурской области проводится доследственная проверка по факту падения дельтаплана. Авиаинцидент произошёл 27 июня в селе Приозерном Ивановского района.
В Приамурье зарегистрировано 28 заражений коронавирусом за сутки
В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 534 случая COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.
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