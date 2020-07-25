На улице Калинина высадят рябины и амурский бархат

Фото: благовещенск.рф

В мэрии Благовещенска подвели итоги голосования, в котором предлагалось выбрать породы деревьев для озеленения улицы Калинина. После ремонта на ней высадят рябину и амурский бархат, передаёт пресс-служба мэрии.

Участие в опросе в Instagram приняли около 600 благовещенцев. Большинство участников опроса решили, что удачнее всего на магистрали будет смотреться рябина. За нее высказалось 38 % проголосовавших. Лишь 13 % выбрали тополь. Эта порода дерева, считают горожане, будет помогать почве избавляться от лишней влаги. Но при этом они высказались, что целесообразнее будет высадить тополя, не дающие пуха.

Чтобы добавить городу красок, некоторые участники опроса предложили чередовать с тополями плодовые и ярко-цветущие деревья, и кустарники, например, сирень. За неё проголосовали 8 %. Горожане также активно голосовали за хвойные деревья (9 %), клён (7 %), маньчжурский орех (6 %), ясень (2 %). Некоторые пользователи отметили, что в городе неплохо было бы высадить и липу (7 %).

Горожане также часто называли в ходе опроса амурский бархат. Среди предложенных деревьев и кустарников также оказались вишня, маньчжурский ясень, дуб, береза, черешня, калина, яблоня, бересклет, черемуха маака, спирея и боярышник. Также, по мнению нескольких горожан, на улице Калинина необходимо обустроить и цветники.

Тот же лидер определился по итогам опроса через сайт, где проголосовалb более 400 человек. За рябину здесь высказались 36 % проголосовавших. На втором месте оказались ели – 23 %, на третьем берёзы — 18 %. За сирень проголосовало 11 %, за яблони — 7 %, за тополя — 5 %.

Эти результаты мэрия обещант учесть при благоустройстве улицы Калинина.