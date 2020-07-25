Астрологический прогноз на 25 июля: Львы будут убеждены в своей правоте, а Козерогов ждут разочарования

Восход Солнца: 04:49

Заход Солнца: 20:23

Солнце в Льве.

Овен. Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Овнам. День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Хороший день во всех отношениях. Контакты на службе со всеми складываются удачно. Вы блеснёте сегодня чем-то особенным, укрепив тем самым свой авторитет. Ваши активность и деловитость могут импонировать коллегам. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в вашей жизни.

Телец. Вас ждет очень активный день. У многих представителей этого знака появится отличный шанс вывести свою жизнь на качественно новый уровень. Вам принесет плоды работа, которая давно требовала реализации. Новые проекты пока не действенные, поэтому отложите их на время.

Близнецы. Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на свои возможности, дипломатический талант и темпераментность помогут добиться успеха улиц противоположного пола. Может возникнуть недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь.

Рак. Звёзды обещают Вам успех в самых разных сферах деятельности. За что бы вы не взялись, вы обязательно проявите таланты и получите прибыль. Пора отпустить прошлое, если вы продолжите его вспоминать, ущерб настоящему может оказаться существенным.

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Лев. Убеждённость в своей правоте и убедительность в доводах может привести к успеху в любом деле. Закрепитесь на достигнутых позициях и не претендуйте на большее, иначе ваше желание главенствовать, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких или родственников. Это будет достаточно бурный и сложный день, в течение которого могут произойти серьезные перемены в жизни общества и личной жизни.

Дева. Именно сегодня вам, возможно, повезёт решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие. Новые знакомства нежелательны. Не забывайте, что, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Начните день напористо и решительно и не отказывайте себе в желании действовать. Уверенное продвижение к намеченным целям следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию. Бизнесменам желательно использовать этот день для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации.

Весы. Тенденции этого дня способствуют первооткрывателям, исследователям, ученым. Ваши соображения, касающиеся производственного процесса, начальство воспримет на ура. Принимайте решения, не обдумывая, сегодня ваша интуиция подскажет выход из любой ситуации.

Скорпион. В первую половину дня вас ожидает успех, вот только неберитесь за дела, в которых слабо разбираетесь. Не переоценивайте свои силыи возможности, они не безмерны. Во второй половине дня излишняя самоуверенность может привести к проблемам, травмам или болезни. Этот день благоприятендля контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого днягде-нибудь вне дома, скажем, у друзей. В результате у вас возрастет жизненныйи творческий потенциал, усилится магнетизм и обаяние. Сейчас не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом.

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Стрелец. День пробуждения и преобразования внутренней энергии. Первая половина дня подходит для любых контактов и встреч. Благоприятны творчество, коммерческая деятельность, поездки, ремонт или строительство. Вторая половина дня принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком или детьми. Ваши отношения могут зайти в тупик, либо потребуют непредвиденных расходов. Не исключена встреча со старыми друзьями или бывшей любовью, но, если вы уже имеете семью или спутника, постарайтесь свои ностальгические настроения обратить на них. Этим вы избавите себя от возможных неприятностей в будущем.Не забывайте о здоровье. Посвятите вечер активному отдыху и поддержанию хорошей рабочей формы.

Козерог. Сатанинский день, несущий огорчения, разочарования и обманы. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося положения. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. Не исключено, что сегодня вам посчастливится решить личные проблемы. Но только единицам из Козерогов удастся осуществить темечты, которые не покидали их на протяжении всей жизни. Постарайтесь неподдаваться эйфории, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений. Многие Козерогбудут сегодня радушными хозяевами и почувствуют комфорт в обществе давних и верных друзей.

Водолей. Благоприятный день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем необычайно высока, однако в конце года лучше не затевать новые проекты, а только их планировать. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность. Женщины-Водолеи будут в центре всеобщего внимания и с невероятной легкостью смогут получить то, что раньше казалось недоступным. Звезды не советуют Вам отправляться в дальнюю дорогу, а также исключить общение с негативными личностями. Интуиция подскажет вам, как вести себя в трудных ситуациях.

Рыбы. Вероятно достижение успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Возможно, сегодня вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. День расположен к экстремальным ситуациям. Скажется неприятный оттенок негативных явлений предыдущих дней. Держите под контролем свои эмоции, сохраняя внешнее спокойствие. Рекомендуется легкая физическая нагрузка, водные процедуры. Пожилым Рыбам тоже показаны посильная физическая нагрузка, выполнение комплекса физических упражнений. Вы почувствуете удовлетворение от приятной мышечной усталости, что отвлечет вас от тяжелых мыслей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев