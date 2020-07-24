Результаты ЕГЭ «прибавят» в пользу выпускников

Такое решение было принято в результате рассмотрения ряда петиций, которые были созданы с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии, ввиду чрезмерной сложности заданий. Несмотря на то, что по мнению главы комитета Совета Федераций по образованию и науке, задания не выходят за рамки школьной программы, власти выполнили требования. Подсчет баллов по химии теперь будет трактоваться в пользу учащихся.

Ранее сообщалось, что одна из преподавателей химии из города Красноярск, проходила тестирование вместе с учащимися и была шокирована сложностью предоставленных заданий. Учительница отметила, что едва справилась с поставленной задачей в отведенное время, и не до конца уверенна в положительном результате своего теста. Это необычное заявление и стало отправной точкой ряда петиций, которые впоследствии были направлены в соответствующие органы власти.