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сегодня, 23:14 0

Ученые обнаружили оспу, прогрессировавшую 1400 лет назад

Ученые обнаружили оспу, прогрессировавшую 1400 лет назад
Фото: playground.ru

Проведенные палеогенетиками исследования показали, что живших почти полторы тысячи лет назад викингов «косила» оспа. Об этом сообщает «Медиапоток».

Инфекция, последний случай заражения которой зарегистрирован в 1977 году, была обнаружена учеными в ходе изучения останков викингов, погребенных в ритуальных склепах. Изучение ротовой полости показало, что Россия, дания, Норвегия и Великобритания были охвачены эпидемией оспы намного раньше, чем это полагали историки. Специалисты сделали вывод, что инфекция появилась за тысячу лет до первой известной человеческой эпидемии в истории.

Не исключено, что именно викинги являлись первыми переносчиками инфекционной болезни. Странствуя по миру и регулярно контактируя с самыми разными народами, эти воинственные люди вполне могли оставить след не только из героических побед, но и «разносить смерть» в непривычном для самих себя понимании. Теперь ученым предстоит более детально изучить найденные штаммы опасной инфекции, чтобы детальнее разобрать причины ее возникновения и возможные последствия.

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#история #наука

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