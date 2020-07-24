Ученые обнаружили оспу, прогрессировавшую 1400 лет назад

Проведенные палеогенетиками исследования показали, что живших почти полторы тысячи лет назад викингов «косила» оспа. Об этом сообщает «Медиапоток».

Инфекция, последний случай заражения которой зарегистрирован в 1977 году, была обнаружена учеными в ходе изучения останков викингов, погребенных в ритуальных склепах. Изучение ротовой полости показало, что Россия, дания, Норвегия и Великобритания были охвачены эпидемией оспы намного раньше, чем это полагали историки. Специалисты сделали вывод, что инфекция появилась за тысячу лет до первой известной человеческой эпидемии в истории.

Не исключено, что именно викинги являлись первыми переносчиками инфекционной болезни. Странствуя по миру и регулярно контактируя с самыми разными народами, эти воинственные люди вполне могли оставить след не только из героических побед, но и «разносить смерть» в непривычном для самих себя понимании. Теперь ученым предстоит более детально изучить найденные штаммы опасной инфекции, чтобы детальнее разобрать причины ее возникновения и возможные последствия.