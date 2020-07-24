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Джеймс Кэмерон отменил выход «Аватар 2»

Джеймс Кэмерон отменил выход «Аватар 2»
Фото: filmpro.ru

Съемочной команде фильма «Аватар 2» пришлось столкнуться с большим количеством трудностей, которые повлияли на выход фильма. Об этом сообщает «Фильм Про».

Выход второй части знаменитого фильма, режиссером которого является не менее знаменитый Джеймс Кэмерон, снова был перенесен. На этот раз релиз перенесли на неопределенный срок. Причиной тому стала порядком надоевшая жителям отдаленных регионов эпидемия коронавируса, разговоры о которой ежедневно преследуют каждого жителя нашей планеты. На своей страннице «Инстаграм», Кэмерон сообщил, что своевременный выход второй части фильма «Аватар» является приоритетной задачей.

Съемочный процесс, который проходил в Новой Зеландии, был приостановлен из-за всемирной эпидемии. Сейчас, по словам режиссера, после ослабления карантинных мер съемочная группа продолжает работу, но очень важная часть команды, находящаяся в Лос-Анджелесе, не может в полной мере реализовать свою часть работ над фильмом. Это объясняется ухудшением эпидемиологической обстановки на территории США. Джеймс Кэмерон не обозначил новой даты выхода фильма, и закончил свое сообщение благодарностью, которую он выразил поклонникам его творчества.

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#кино #коронавирус #культура #США

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