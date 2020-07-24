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сегодня, 21:56 0

В WhatsApp появится интересная функция

В WhatsApp появится интересная функция
Фото: yandex.ru

Популярный мессенджер расширяет границы и добавляет новую, крайне полезную по мнению пользователей функцию, которая позволит использовать аккаунт сразу на нескольких устройствах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суть разработки заключается в возможности использовать аккаунт на четырех устройствах одновременно. Такая опция позволит использовать приложение на работе, дома и в мобильном телефоне всего в один клик. Список привязанных устройств будет отображаться на головном устройстве, и отключаться при необходимости. Если рабочий компьютер остался подключен к мессенджеру пользователя, но хозяин аккаунта опасается за утечку информации, всего один клик позволит отмести тревоги.

Точная дата запуска новой функции еще не известна, но становится ясно что вместе с функцией многопрофильного использования будет доступен поиск сообщений по датам. Набор таких функций особенно порадует деловых людей, работа которых зачастую связанна с мобильным приложением WhatsApp. Сейчас завершается альфа-тестирование нововведений, а значит ждать осталось совсем недолго.

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#интернет #технологии

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