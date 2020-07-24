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сегодня, 21:18 1

Международное авиасообщение возобновится 1 августа

Международное авиасообщение возобновится 1 августа
Фото: drive2.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об открытии международных границ России. Об этом сообщает Лента.Ру.

Первое время вылеты за рубеж будут доступны аэропортам Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Решение об открытии границ принималось с учетом эпидемиологической ситуации в мире, поэтому перелет будет ограничен рядом стран. Первым шагом станет открытие авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вылеты будет осуществляться в Лондон, Занзибар, Анкару и Стамбул. Позже станут доступны города Бодрум, Анталия, Доломан.

Министерство транспорта рассчитывает на расширение списка доступных к перелету городов и стран. Переговоры о возобновлении воздушного сообщения уже ведутся, но процесс расширения списка открытых для перелета городов всецело зависит от эпидемиологической ситуации в мире. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что Лондон не закрывал воздушных границ, но по прибытию в страну необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Кроме того, Голикова сообщила, что прибывшие из-за границы россияне должны будут предоставить тест на коронавирус, пройденный не ранее 72 часов до момента вылета. Тест также можно будет пройти по прилету в Россию.

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#коронавирус #отдых #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Tony Stark

    Tony Stark
    22 минуты назад

    Ну чё, Благовещенская медицина, как насчёт тестов на ковид для прибывающих?

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