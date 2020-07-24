Авиакомпания «Северный Ветер» вернёт пассажирам деньги за отмененные рейсы

Фото: Алексей Марчуков / airlines-inform.ru

Авиакомпания «Северный Ветер» объяснила причины отмены рейсов по маршруту Москва – Благовещенск – Москва. Перевозчик пообещал вернуть пассажирам деньги за билеты.

— На фоне пандемии COVID-19 мы наблюдаем снижение спроса со стороны населения на авиаперевозки по маршруту Москва — Благовещенск. Принимая во внимание факторы, оказывающие влияние на стоимость выполнения полётов на этой линии, а именно: удалённость аэропорта назначения, и, как следствие, необходимость использования дальнемагистральных воздушных судов, наша авиакомпания была вынуждена принять решение о временной приостановке выполнения полётов по данному маршруту. Несмотря на это, наша команда продолжает работать над поиском возможности возобновления рейсов, в том числе и путём замены типа воздушного судна (на более экономичное) на маршруте, — сообщается в письме компании в адрес аэропорта Благовещенска.

Компания приняла решение отменить все рейсы в период с 5 августа по 30 сентября, а также следующие рейсы: Москва – Благовещенск, с вылетом 27, 29-30 июля, Благовещенск – Москва, с вылетом 28, 30-31 июля.

Перевозчик уточняет, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть полную стоимость билета по месту его приобретения. Если авиабилет куплен на сайте авиакомпании, пассажир может воспользоваться специальной формой заявления.

Для пассажиров, которые купили билеты в июле, в качестве альтернативы предлагают возможность пересадки на рейсы других авиакомпаний, сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенска.

Напомним, две недели назад авиакомпания «Северный ветер» начала информировать пассажиров об отмене рейсов в августе-сентябре и по пересадке пассажиров в июле на рейсы других авиаперевозчиков на маршруте Москва – Благовещенск – Москва через смс-сообщения. За разъяснением действий авиакомпании аэропорт и региональный Минтранс обратились в адрес руководства компании.