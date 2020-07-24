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Строительство в аэропорту Благовещенска проверил представитель Росавиации

Строительство в аэропорту Благовещенска проверил представитель Росавиации
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В аэропортовом комплексе «Игнатьево» продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры и строительство новой полосы. С очередной контрольной проверкой строительных работ в аэропорту «Игнатьево» в Благовещенск прибыл руководитель Дальневосточного МТУ Росавиации Сергей Тараненко, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Сергей Тараненко осмотрел строительство новой взлётно-посадочной полосы и расширения перрона. Представитель Росавиации отметил, что предписания по наращиванию ресурсов и мощностей, которые он сделал в прошлый свой визит в январе 2020 года, были выполнены.

Как сообщил руководитель проекта от генерального подрядчика АО «Гидроэлектромонтаж» Евгений Малофеев, в месте расширения перрона уже снято старое асфальтобетонное покрытие и извлечён минеральный грунт. Сейчас устраивают противопучинистый слой и отводят воду. На строительной площадке взлётно-посадочной полосы вырубили лес, сняли грунт, засыпали канавы. Сейчас рабочие устраивают выемки минерального грунта и начали готовить выравнивающий слой.

Представитель подрядчика также отметил, что существует отставание от графика. Оно связано, в первую очередь, с погодными условиями и техническими неполадками. Сейчас ситуация стабилизировалась. До конца месяца будет разработан новый план работ, который поможет сократить отставание и позволит закончить строительство в срок.

На сегодняшний день в строительстве задействовано 36 единиц техники и 86 рабочих.

Федеральный контроль над строительными работами в аэропортовом комплексе «Игнатьево» осуществляется по поручению первого заместителя министра транспорта РФ — руководителя федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. Также в Амурской области проводится реконструкция аэропорта в Зее и Экимчане, а также обновляется аэропортовый комплекс Тынды.

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#строительство #транспорт

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