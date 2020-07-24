Василий Орлов: «Амурские школьники должны питаться качественно»

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На комплектацию школьных столовых современным оборудованием выделено 30 миллионов рублей. В число территорий, в которых школы получат холодильное оснащение, индукционные плиты, электрические сковороды и другое вошли 10 муниципалитетов. Решением общественного совета Минобрнауки Амурской области ими стали Архаринский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы. В качестве резервной территории также отмечен Магдагачинский район.

В настоящее время в школах идёт подготовительная работа – перед установкой нового оборудования необходимо произвести ремонт. При необходимости придется решить вопросы с системами электроснабжения и вентиляции, закупить мебель.

Губернатор Василий Орлов подчеркнул необходимость приобретения современного оборудования.

— Главная задача – не просто обновить старое оборудование, срок службы которого истек, а заменить его на современное энергосберегающее оснащение, которое упростит приготовление пищи и позволит сохранить полезные свойства продуктов. Амурские школьники должны питаться не только бесплатно, но и качественно, — сообщил глава региона.

Стоит отметить, что из всех субъектов Дальнего Востока Амурская область первой решила вопрос бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, которое организовано с 1 октября 2019 года. На данное направление было выделено более 250 миллионов рублей, из них 188 миллионов – в этом году. Кроме того, Министерство образования и науки Амурской области подало заявку на федеральное софинансирование, которое позволит увеличить стоимость питания до 60 рублей в день на одного обучающегося. В настоящее время этот показатель составляет 25 рублей для южных территорий и 35 рублей для северных.

Василий Орлов лично контролирует организацию питания школьников.

– В рамках рабочих поездок по области я в обязательном порядке смотрел, как организовано школьное питание. 2019 год стал для нас показательным. Мы очень внимательно собирали информацию. Вносили корректировки как по составу блюд, так и по стоимости. Так, мы уже увеличивали финансирование на это направление в течение 2019 года, а на 2020 сразу предусмотрели большие средства. Уверен, федеральная поддержка позволит нам организовать горячее питание школьников на должном уровне, – заявил губернатор.