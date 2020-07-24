В суде Мазановского района произошел пожар

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Сегодня в Новокиевском Увале в здании района суда произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 12:10. На место происшествия прибыли дежурный караул и две автоцистерны пожарной части.

По прибытии пожарные обнаружили сильное задымление на втором этаже здания. Оказалось, что из-за замыкания электропроводки загорелся чайник в одном из кабинетов. Через минуту возгорание было локализовано, еще через две – открытое горение ликвидировали.

Людей в здании не было. Сотрудники самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарного подразделения.

В результате происшествия кабинет был закопчен по всей площади. Обгорели стол и провода оргтехники. Документы не пострадали, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.