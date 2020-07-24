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сегодня, 15:12 0

В Приамурье снесут полторы сотни пострадавших от наводнения домов

В Приамурье снесут полторы сотни пострадавших от наводнения домов
Фото: szn.amurobl.ru

В Амурской области снесут 167 домов, переживших наводнение. Как сообщает пресс-служба областного правительства, бывшие жильцы пострадавших зданий уже купили себе новые дома и квартиры.

Деньги на покупку нового жилья люди получили из областного и федерального бюджетов. Дома, пострадавшие от прошлогоднего наводнения, теперь передадут в собственность муниципалитетов. Передаче подлежат здания, расположенные в Мазановском и Селемджинском районах и в Благовещенске. На сегодняшний день уже 135 домов передано на баланс местных администраций.

Органы местного самоуправления составляют график сноса этих построек и оформляют всю необходимую документацию. После этого дома разберут.

Как сообщало ранее «Амур.инфо», в 2019 году в результате паводков пострадало 754 дома, в которых проживало почти две тысячи человек. 700 человек после наводнения остались без крыши над головой, 618 домов нуждались в капремонте.

Из федерального бюджета на восстановление жилого фонда поступило 454 миллиона рублей. Средства были переведены на счета 163 семьям, утратившим свои дома.

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#жизнь #ЖКХ #наводнение #помощь

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