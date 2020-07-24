В Приамурье зарегистрировано 28 заражений коронавирусом за сутки

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В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 534 случая COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.



В Благовещенске зарегистрировано 13 заражений, в Тынде – 4, по два в Прогрессе, Свободном и Серышевском районе, по одному в Белогорске, Райчихинске, Свободненском, Константиновском и Ивановском районах.



Более чем в половине случаев вирус вызвал пневмонию. Количество летальных случаев составляет 39 человек. Из них 64 % приходится на пациентов старше 65 лет.



1 452 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 1 185 человек были в контакте с заболевшими, на самоизоляции находятся 1 143 человека.