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сегодня, 14:26 1

На конкурс «Поступки и люди» подали более 40 заявок

На конкурс «Поступки и люди» подали более 40 заявок
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

На конкурс «Поступки и люди» от жителей городов и районов Амурской области подано уже более 40 заявок. Большинство из них подано в номинацию «Забота о людях». Из муниципальных образований лидером стал город Благовещенск.

В прошлом году количество поданных на конкурс заявок было таким же, но лидировала номинация «Гражданская позиция». В нее было подано 16 заявок.

– Интерес к участию в конкурсе большой. Например, последний раз нам звонили из Тынды, и рассказали про полицейского, который спас тонувшего ребенка. Мы, соответственно, оформили заявку и номинировали его на конкурс, – рассказал координатор конкурса и член общественной палаты Амурской области Ольга Мажарова.

Заявки на конкурс принимаются до 11 августа от всех желающих. Выдвигать номинантов могут как физические лица, так и организации, сообщает правительство области.

В конкурсе заявлено семь номинаций: «Во имя жизни», «Гражданская позиция», «Большое сердце», «Семейные ценности», «Забота о людях», «Повод гордиться», «Мы вместе».

На втором этапе все собранные заявки будут переданы на народное голосование.

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#жизнь #помощь

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    2 часа назад

    канал Анатолич пожалуйста включите в список. Помогает бездомным и вообще всем.

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