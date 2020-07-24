Американские истребители пошли на опасное сближение с иранским Боингом

Иранский пассажирский Боинг следовал из Тегерана в Бейрут, когда в ходе полета к нему приблизились два американских истребителя серии F-15, которые сначала были идентифицированы как истребители армии Сирии. Военные самолеты пошли на опасное сближение с пассажирским лайнером, что заставило пилотов Боинга пойти на экстренные меры во избежание столкновения. На борту самолета находилось около двух сотен пассажиров, несколько человек получили травмы.

После инцидента иранский лайнер успешно приземлился в назначенном аэропорте, а пассажирам была оказана соответствующая медицинская помощь. Нескольких человек госпитализировали. Министерство иностранных дел Ирана крайне возмущено произошедшим, и в данный момент изучает детали происшествия. Власти Ирана обещают принять соответствующие политические и правовые меры. Американская сторона, в свою очередь, признала факт сопровождения самолета и подчеркнула, что действия военных проходили в строгом соответствии с международными стандартами.