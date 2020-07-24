В Благовещенске построят самый большой светомузыкальный пешеходный фонтан

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На центральной площади Благовещенска построят самый большой светомузыкальный пешеходный фонтанный комплекс в России. Подрядная организация, реализующая проект, представила визуализацию аллеи. Разработчики утверждают, что фонтанный комплекс не будет иметь аналогов в мире.

Планируется, что комплекс будет состоять из 11 чаш разного размера. Из фонтанов будут бить более полутора тысяч струй, в том числе уникальных – «Лебеди», «Туман», «Водный экран» и других. Территорию вымостят гранитной плиткой. Аллея займет 4,4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации города.

Подсветка фонтанов включит в себя 704 подводных прожектора, проекционное и лазерное оборудование, которые в тандеме способны создавать уникальные водные картины и световые эффекты. Так же на фонтанном комплексе будет установлена система интерактивного управления, которая позволит зрителям управлять водными и световыми эффектами.

Аллея фонтанов будет построена в рамках второго этапа реализации проекта строительства «Большого городского центра «Трибуна Холл».

– Ожидается, что проектно-сметная документация фонтанного комплекса будет готова к концу текущего года. Чтобы не терять времени, в начале следующего года мы начнем закупать оборудование, необходимое для возведения фонтанов. Планируется, что строительство начнется в 2021 году, и, если все будет складываться благополучно, в конце лета будущего года фонтанный комплекс уже будет радовать наших горожан, – пояснил представитель подрядной организации.

Напомним, фонтан, который ранее располагался на площади Ленина, уже демонтирован. Новый комплекс соединит существующую центральную площадь города с территорией «Золотой мили».