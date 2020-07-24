Амурчанам предлагают купить значки в помощь ветеранам

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Благовещенске идёт акция «Красная гвоздика», организованная благотворительным фондом «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Жителям города предлагают за символическую плату приобрести значок с изображением цветка. Собранные средства направят на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, первый раздаточный пункт разместили в управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи. Всего по городу будет открыто 14 таких точек, в том числе на базе ресурсного центра развития добровольчества области, центра «Выбор», библиотек, спортивных организаций.

– Приобретая «Красные гвоздики», амурчане получают возможность не только словом, но и делом отдать дань уважения героям за стойкость их духа и мирное небо над головой, – прокомментировала начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова.

Кроме этого, организаторами предусмотрено распространение памятных значков «Красная гвоздика» в режиме онлайн. Приобрести символический цветок можно на официальном сайте проекта – гвоздика.рф.