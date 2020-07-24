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сегодня, 13:10 2

Амурчанам предлагают купить значки в помощь ветеранам

Амурчанам предлагают купить значки в помощь ветеранам
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Благовещенске идёт акция «Красная гвоздика», организованная благотворительным фондом «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Жителям города предлагают за символическую плату приобрести значок с изображением цветка. Собранные средства направят на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, первый раздаточный пункт разместили в управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи. Всего по городу будет открыто 14 таких точек, в том числе на базе ресурсного центра развития добровольчества области, центра «Выбор», библиотек, спортивных организаций.

– Приобретая «Красные гвоздики», амурчане получают возможность не только словом, но и делом отдать дань уважения героям за стойкость их духа и мирное небо над головой, – прокомментировала начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова.

Кроме этого, организаторами предусмотрено распространение памятных значков «Красная гвоздика» в режиме онлайн. Приобрести символический цветок можно на официальном сайте проекта – гвоздика.рф.

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#память #помощь

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    30 минут назад

    В странах Содружества этой технологии сбора средств чуть более 100 лет. Но там красные маки, а не гвоздики.

  • brb

    brb
    26 минут назад

    Вы не сочувствуете детям Германии? (с)

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