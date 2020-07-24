Строители начали бурить землю под опоры нового моста через Зею

Фото: пресс-служба АО «УСК МОСТ»

Строители приступили к бурению под опоры нового моста через Зею в Благовещенске. Как сообщает правительство области, рабочие продолжают прокладывать технологические дороги. Сейчас на стройплощадке задействовано почти 200 человек и 90 единиц техники.

В настоящий момент на стройплощадки и дороги завезено и отсыпано более 74,4 кубов грунта. Обустроена площадка для сооружения одной из опор, смонтированы арматурные каркасы свайного основания и монтируется каркас другой опоры.

– Начались буровые работы на опоре №23, пробурено и забетонировано две сваи, на опоре №24. Продолжается монтаж опор временной ЛЭП. На площадки будущего моста сейчас завозится стройматериал: арматура, цемент, песок, щебень, – рассказал представитель подрядчика Александр Попов.

До конца июля планируется мобилизовать ещё 30 единиц строительной техники и оборудования.

По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60 %. Это позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.

Напомним, в активной фазе мост через Зею в Благовещенске будут строить около трёх тысяч специалистов, половину вакансий планируют заполнить амурчанами. Согласно планам, срок строительства моста – 42 месяца. Однако поставлена задача максимально быстро сдать объект – за 30 месяцев.