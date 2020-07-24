Часть улицы Воронкова откроют для проезда уже на следующей неделе

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске на улице Воронкова завершается ремонт системы водоотведения. В целом готовность составляет 70%, сообщает пресс-служба мэрии. На следующей неделе для движения откроется перекрёсток Студенческой и Воронкова.

Работы по обустройству ливневой канализации ведутся на трёх участках – от Новотроицкого шоссе до Кантемирова, от Студенческой до Василенко и от Василенко до Тепличной. Общая протяжённость новых сетей составит около 2,8 километра. Сейчас Воронкова от Студенческой до Василенко полностью перекрыта для движения транспорта. На следующей неделе на этом участке начнут асфальтировать первые 300 метров дороги.

– Сейчас мы готовим основание из щебёночно-песчаной смеси под укладку асфальтобетонного покрытия. Это необходимо, чтобы на следующей неделе на протяжении полуквартала уложить нижний слой асфальтобетона и открыть движение транспорта на перекрестке Студенческой и Воронкова, чтобы люди могли спокойно и комфортно подъезжать к своим домам, – рассказал представитель подрядчика Алексей Дорошенко.

Весь участок от Студенческой до Василенко будет готов во второй декаде августа. Окончание всех работ на улице Воронкова запланировано на конец октября.

– Мы осуществляем многоуровневый контроль. За качеством работ следят специалисты ГУКС совместно с представителями подрядной организации. Кроме этого, контроль осуществляет «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства», общественные организации и надзорные органы. Отставания от графика на сегодняшний день нет. Важно отметить, что эта улица для ремонта выбрана не случайно. Сейчас идёт активная застройка микрорайона и застройка села Чигири, скоро у нас будет построена дорога по Василенко на территории Благовещенского района, и мы ожидаем здесь большой поток транспорта, – рассказал заместитель директора ГУКС Сергей Гуз.

Напомним, улица ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность участка около двух километров. В целом на Воронкова уложат примерно 37 тысяч квадратных метров двухслойного асфальтобетона, около пяти тысяч квадратных метров тротуарной плитки, обустроят порядка 20 тысяч квадратных метров площадок для газонов. На улице появятся две автопарковки: одна – у областной больницы, другая – у перинатального центра.