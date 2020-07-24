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На «Золотой Маске» в Благовещенске покажут «Шербурские зонтики»

На «Золотой Маске» в Благовещенске покажут «Шербурские зонтики»
Фото: culturavrn.ru

Генеральный директор «Золотой Маски» Мария Ревякина рассказала о формировании афиши фестиваля. По её мнению, планирование гастролей похоже на логистическую головоломку.

— Нужно учитывать очень много факторов: какие возможности есть у площадок принимающей стороны, какие спектакли можно технически показать в каждом конкретном городе, какие театры свободны и могут поехать в нужные даты. Безусловно, очень много зависит от характера самого города – насколько там театральная публика, к какому театру она привыкла, готовы ли люди смотреть что-то экспериментальное? Для нас важно выстроить серьезный и искренний разговор со зрителем, поэтом мы всегда советуемся с нашими партнерами – в данном случае это Амурская областная филармония, — рассказала Мария Ревякина.


Организаторы главного театрального события России обещают привезти очень насыщенную и интересную программу.

— Нам хотелось, чтобы зрители увидели разный театр, и у них была возможность выбрать куда пойти: на остроумную, легкую комедию «Пигмалион» с Игорем Костолевским и Ольгой Прокофьевой, или на «Метод Грёнхольма» – смесь интеллектуального детектива и триллера. А может быть зрители выберут красочный мюзикл «Шербурские зонтики», сюжет которого наверняка знают по легендарному фильму с Катрин Денёв, или невероятно пронзительный и сильный моноспектакль «Записки юного врача» по рассказам Булгакова. Так получилось, что три спектакля в афише каждый по-своему затрагивает тему войны, разные её аспекты: «Пролётный гусь» по прозе Виктора Астафьева, пластический спектакль без слов «Материнское поле» и «Обещание на рассвете» по тексту Ромена Гари. Одним словом, «Золотая Маска» обещает быть интересной, — поделилась Ревякина.

Напомним, спектакли «Золотой Маски» в Благовещенске будут проходить с 1 по 13 сентября на сценах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. Билеты можно приобрести в театральных кассах или на сайтах http://amurteatr.ru и https://okcblag.ru. Стоимость билетов на спектакли «Золотой Маски» - 500, 1000 и 1500 рублей.


Иван Михайлов.

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#концерты #культура

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