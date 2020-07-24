В Приамурье будут активнее бороться с рыбаками-браконьерами

Фото: pixabay.com

В последнее время в регионе, преимущественно в Благовещенске, увеличилось количество фактов незаконного вылова рыбы сетями с целью дальнейшей ее продажи. Торговцев с карасями и щуками, но без документов, регулярно выявляют сотрудники Россельхознадзора. В результате сложившейся ситуации, было принято решение усилить борьбу с рыбаками-браконьерами.

В ближайшее время начнутся совместные рейды сотрудников Росрыболовства, служащих управления по охране животного мира, Россельхознадзора и районных отделов полиции.

Кроме этого, благовещенскому отделу ФБГУ «Главрыбвод» рекомендовано при выписке путевок рыбакам снизить квоту на вылов до 10 килограммов в сутки, а амурскому управлению ветеринарии — проверять законность выдачи путевок и реальный объем вылова, сообщает правительство области.

Кстати, в этом году Приамурью выделена квота на добычу 11 тонн рыбы. Из них 8 тонн — на вылов в Бурейском водохранилище 3 тонн налима и 5 тонн щуки. Оставшиеся три тонны, из которых одна приходится на карасей, будут распределены по другим закрепленным водоемам.