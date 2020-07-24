В Приамурье потенциальных туристов привлекает космодром Восточный

Фото: www.roscosmos.ru

Губернатор принял участие в проекте «Прямая линия гостеприимства». Василий Орлов в прямом эфире рассказал о туристической привлекательности Приамурья. Онлайн-встречу провёл проектный офис агентства стратегических инициатив по развитию экологического туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Василий Орлов рассказал о необычных достопримечательностях региона. Среди них – близость к Китаю и уникальное географическое положение двух городов Благовещенска и Хэйхэ, а также космодром Восточный. Ещё одно, на что обратили внимание потенциальных туристов – природа.

Глава региона отметил, что у нас 10% земли – особо охраняемые природные территории, три огромных заповедника. В последние годы наблюдалась очень хорошая динамика по въездному туризму. Регион занимает четвертое место в России по китайским туристам, вторая группа турпотока – это внутренний туризм.

– В туризме есть две составляющие, над которыми нам нужно работать. Если говорить про инфраструктуру – сегодня в регионе строится новая взлётно-посадочная полоса. Это важно, поскольку отразится на стоимости билета. У нас строится несколько трансграничных объектов. Уже построен автомобильный мост через Амур, возводится уникальный в мире проект канатной дороги. Гости Благовещенска, у кого на руках действующих загранпаспорт, могут безвизово съездить в Хэйхэ сроком до 30 дней. Существуют также различные экологические маршруты, музеи, считаю, космодром имеет огромный потенциал с точки зрения привлечения туристов. Рядом строится газоперерабатывающий завод – такой объект не имеет аналогов в России. Это тоже очень интересно, – считает глава региона.

Кроме того, Амурская область – центр российского изучения динозавров. Динозавры на территории региона обитали примерно 65 миллионов лет назад. Кости древнего ящера впервые обнаружили в районе Благовещенска – на юго-восточной окраине города находится «кладбище динозавров».

Сейчас в рамках реализации проекта «Золотая миля» с инвестором прорабатывается возможность создания концептуально нового музея палеонтологии – современного, интерактивного в многофункциональном комплексе, который будет построен недалеко от канатной дороги.

В рамках проекта «Прямая линия гостеприимства» руководители туристических центров и агентств рассказали о «космических» путешествиях и экскурсионных программах по Благовещенску, проинформировали, где в Амурской тайге можно заняться йоги и помедитировать на вершине в 1200 метров. Также зрители узнали, как в регионе отдохнуть экстремально.