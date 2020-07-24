В Ивановском районе упал дельтаплан

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В Амурской области проводится доследственная проверка по факту падения дельтаплана. Авиаинцидент произошёл 27 июня в селе Приозерном Ивановского района.

По предварительным данным, 50-летний житель города Благовещенска, проводил работы по химической обработке полей с использованием принадлежащего ему дельтаплана. Во время полета мужчина допустил столкновение с проводами линии электропередач, в результате чего вместе с дельтапланом упал на землю. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в больницу.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает восточно-сибирское СУ на транспорте СК РФ.