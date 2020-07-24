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сегодня, 09:15 4

Василий Орлов: «Амурская область стала привлекательнее для инвесторов»

Василий Орлов: «Амурская область стала привлекательнее для инвесторов»
Фото: svb28.ru/Роман Пустовой

Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив провёл заседание 7 июля. В ходе совещания под председательством В.В. Путина были оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны. По итогам 2019 года Амурская область заняла 26 место. Этот результат оказался одним из самых высоких на Дальнем Востоке. Улучшение по сравнению с 2018 годом составило 11 позиций.

– Амурская область стала одним из немногих регионов Дальнего Востока, кто выполнил поручение президента Российской Федерации и вошёл в ТОП-30 национального рейтинга до 2020 года. Мы показали положительную динамику в 75 % показателей. И это не просто статистика – это действительно те процессы, которые способствуют улучшению делового климата в регионе, – сказал губернатор области Василий Орлов.

23 июля итоги проделанной работы и дальнейшие действия обсудили участники заседания проектного офиса по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Амурской области.

По итогам совещания были обозначены направления дальнейшей работы. Планируется снизить уровень административного давления на малый и средний бизнес.

В правительстве области намерены упростить процедуру регистрации юридических лиц в органах ФНС. Сегодня на это требуется 4 дня, в ближайшее время планируется сократить этот срок в 2 раза.

На совещании была озвучена проблема доступности трудовых ресурсов. На сегодняшний день в области насчитывается 52 тысячи свободных рабочих мест. Для упрощения поиска сотрудников предприятиям предлагают улучшение информационных платформ. До октября 2020 года на портале «Работа в России» планируется реализовать возможность подбора работников из числа выпускников.

Василий Орлов предложил дополнительные направления по решению обозначенных проблем. Для контроля работы различных органов и ведомств планируется проводить регулярные заседания проектного офиса в правительстве региона.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Для инвесторов это хорошо, а когда для населения привлекательно станет?

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    55 минут назад

    Была привлекательной..И стала еще привлекательней.Не зря Бодрячок свой хлеб в Москве ест.

  • inoy

    inoy
    46 минут назад

    сколько из комментариев останется к концу дня?)))

  • Николай28регион

    Николай28регион
    29 минут назад

    Жители Амурской области от этого ничего не получают !Не от Газпрома "Народное достояние", не от энергетики вообще не от чего

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