Сегодня в Благовещенске откроются столовые

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Сегодня возобновят работу столовые в Благовещенске. Соответствующее распоряжение было подписано Василием Орловым 23 июля, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.



По словам заместителя министра минэкономразвития региона Татьяны Величко, ранее открытые заведения ответственно подошли к необходимым мерам безопасности. В Правительстве области считают, что имеющийся позитивный опыт позволяет ввести дополнительные послабления режима.



— Теперь к работе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора могут вернуться и столовые Благовещенска, — сообщила Татьяна Величко.



Контроль за работой органов общепита продолжится. Теперь проверки будут выполняться не только в дневное, но и в вечернее время. С начала апреля была проинспектирована работа более чем 40 заведений.

Правительство области призывает предпринимателей иметь в наличии запас антисептиков, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Кроме этого, необходимо проводить ежедневную проверку температуры сотрудников. Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств должна проводиться каждые два часа. На предприятиях необходимо вести контроль за использованием средств индивидуальной защиты, соблюдением социальной дистанции между сотрудниками и посетителями, а также регулярной обработкой рук кожными антисептиками.

Ранее мы писали, что с 10 июля в Благовещенске открыты летние веранды.