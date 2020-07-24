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24июля
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сегодня, 08:50 8

Сегодня в Благовещенске откроются столовые

Сегодня в Благовещенске откроются столовые
Фото: pixabay.com

Сегодня возобновят работу столовые в Благовещенске. Соответствующее распоряжение было подписано Василием Орловым 23 июля, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

По словам заместителя министра минэкономразвития региона Татьяны Величко, ранее открытые заведения ответственно подошли к необходимым мерам безопасности. В Правительстве области считают, что имеющийся позитивный опыт позволяет ввести дополнительные послабления режима.

— Теперь к работе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора могут вернуться и столовые Благовещенска, — сообщила Татьяна Величко.

Контроль за работой органов общепита продолжится. Теперь проверки будут выполняться не только в дневное, но и в вечернее время. С начала апреля была проинспектирована работа более чем 40 заведений.

Правительство области призывает предпринимателей иметь в наличии запас антисептиков, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Кроме этого, необходимо проводить ежедневную проверку температуры сотрудников. Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств должна проводиться каждые два часа. На предприятиях необходимо вести контроль за использованием средств индивидуальной защиты, соблюдением социальной дистанции между сотрудниками и посетителями, а также регулярной обработкой рук кожными антисептиками.

Ранее мы писали, что с 10 июля в Благовещенске открыты летние веранды.

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#коронавирус #работа

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    хорошо

  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    Отлично!!! Короновирус же мы победили!после обнуления царя

  • Маркиз

    Маркиз
    1 час назад

    УРА!!!!!

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019. С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 2 506 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства области.

    В Благовещенске выявлено 10 пациентов, в Свободном — пять, три в Тынде, по два в Белогорске, Белогорском и Свободненском районах, по одному в Прогрессе, Благовещенском, Ивановском Октябрьском районах.Умерли39 человек - край непуганых идиотов? Откроем кафе, столовые, детей в школу 1 сентября отправим, отменим дистанционку для работающих - победили корону? А кто ответит за новую вспышку заразы?

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Нур



    Болезнь приходит и уходит, А кушать хочется всегда

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Только вход так же в маске и кушать из под нее?

  • амурская алена

    амурская алена
    38 минут назад

    Больному не в каждой семье рады, взят курс за оздоровление,выживут сильнейшие,лично я ,это поняла,с самого начала,может ошибаюсь...

  • Мира

    Мира
    31 минута назад

    Обойти заразу вряд ли удастся каждому из нас, но необходимо поднимать иммунитет, пока лето. Такое короткое лето. Больше позитивных мыслей. Солнце, тепло и свежий воздух в помощь. Всем здоровья и добра!

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