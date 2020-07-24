Су-27 перехватил американский самолет-разведчик

После обнаружения неизвестного воздушного судна, на его перехват в воздух был поднят российский истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа. Наш истребитель приблизился к неизвестному объекту и опознал его как самолет-разведчик «Посейдон», принадлежащий военно-воздушным силам армии США.

После того, как американский разведчик прекратил сближение с государственными границами России, и взял обратный курс, экипаж Су-27 без происшествий вернулся на свой аэродром. Самолетом-разведчиком ВВС США воздушные границы России нарушены небыли. Полет и действия истребителя Су-27 прошли при абсолютном соответствии всем международным правилам эксплуатации воздушного пространства, и после ухода американского разведчика наш истребитель сразу же вернулся "домой". Причины, по которым «Посейдон» пересек нейтральную зону и направился к российской границе, пока не известны.