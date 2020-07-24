Выбор читателей за 23 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 23 июля.

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на севере области ожидается облачная с прояснениями погода, дожди с грозами, по северо-западу сильные дожди. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 19 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +16°C…+21°C, днем +25°C…+30°C.

По итогам завершившегося голосования мэром Благовещенска избран Олег Имамеев. Депутаты отдали за его кандидатуру 21 голос, 2 воздержались, 1 бюллетень был пустой

Амурская область лишилась двух врачей: не стало акушера-гинеколога Надежды Галенчик и хирурга Владимира Шаповалова. О смерти опытных медиков сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

В Зее ядовитая змея укусила шестилетнего мальчика. Сейчас Саша находится в больнице с гематомой. Врачи говорят, что это первый случай в Зее в этом году. Самое опасное — место происшествия находится рядом с детским садом.

