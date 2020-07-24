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Выбор читателей за 23 июля

Выбор читателей за 23 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 23 июля.

Амурскую область завтра зальёт дождями

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на севере области ожидается облачная с прояснениями погода, дожди с грозами, по северо-западу сильные дожди. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 19 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +16°C…+21°C, днем +25°C…+30°C.

Новым мэром Благовещенска стал Олег Имамеев

По итогам завершившегося голосования мэром Благовещенска избран Олег Имамеев. Депутаты отдали за его кандидатуру 21 голос, 2 воздержались, 1 бюллетень был пустой

В Приамурье ушли из жизни два известных врача

Амурская область лишилась двух врачей: не стало акушера-гинеколога Надежды Галенчик и хирурга Владимира Шаповалова. О смерти опытных медиков сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

В Зее мальчика укусила ядовитая змея

В Зее ядовитая змея укусила шестилетнего мальчика. Сейчас Саша находится в больнице с гематомой. Врачи говорят, что это первый случай в Зее в этом году. Самое опасное — место происшествия находится рядом с детским садом.

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#Обзор #интернет #СМИ

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