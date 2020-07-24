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Близкие друзья Николь Кидман подшучивают над актрисой из-за ее веры в Бога

Близкие друзья Николь Кидман подшучивают над актрисой из-за ее веры в Бога
Фото: ntdtv.ru

Звезда Голливуда и всемирно известная актриса Николь Кидман поведала журналистам о том, как ее друзья смеются и вовсе не понимают причины ее походов на церковную службу с детьми. Об этом сообщает NTD.

Церковь является неотъемлемой частью жизни актрисы. Николь – католичка, и, по ее словам, на этот выбор сильно повлияло бабушкино воспитание. Отец звезды тоже принимал активное участие в жизни юной Николь и старался прививать ей духовные ценности. Несмотря на то, что муж актрисы не является верующим, семейная пара частенько ходит в церковь вместе с двумя дочерями. Николь признается, что большинство друзей надсмехаются над ней из-за привязанности к духовному миру.

У Николь Кидман двое детей, и она охотно делится своей позицией в отношении их воспитания. Вместе со своим мужем они приняли решение запретить домочадцам иметь телефоны и свои личные аккаунты в инстаграме. Звездные родители считают, что такие развлечения потенциально опасны для подростков.

Актриса открыто заявляет о своей вере. Годом ранее на одном из интервью Кидман рассказала, что до того, как начать карьеру актрисы, она намеревалась стать монахиней.

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#дети #жизнь #кино #религия

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