Гороскоп на 24 июля: Козерогам день дарит «второе дыхание», а у Рыб усилится интуиция

Восход Солнца: 04:47

Заход Солнца: 20:25

Солнце в Льве.

Овен. Опасный, тяжелый день. Вероятное путешествие или командировка не оправдает ваших надежд. Желание выделиться, доминировать осложнит отношения с коллегами или начальством. Звезды советуют умерить деловую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводу своих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах. Благоприятный день для ведения сложных дел. Творческий подъем в сочетании с благоразумием помогут вам в этом. Если вы решили что-то предпринять, то результаты вашей деятельности в скором будущем могут явиться основанием вашего признания и славы. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете незнакомые симптомы — не откладывайте визит к врачу.

Телец. Критический день. Венера начинает регрессивное движение. Влияние мрачного Сатурна может обусловить ссору или скандал с любимым человеком. От вас зависит — произойдет полный разрыв отношений или нет. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как ситуация потребуют от вас максимальной собранности и выдержки. Не только помощь единомышленников поможет Тельцам добиться успеха в делах, но и поддержка семьи окажет свое благотворное влияние. На данный момент, вы можете целиком положиться на своих родных, они сделают все возможное для того, чтобы удача вас не миновала.

Близнецы. День, когда любые сны или пророчества будут ложными. Необходимо соблюдать пост и воздержание, практиковать смирение и покаяние. Астрологи советуют вам сегодня оставить все на своих местах, даже если возникнет сильное искушение что-то в работе изменить, модернизировать и так далее.

Рак. День покаяния, нравственного очищения, получения информации. В этот день свежие идеи или нестандартные решения неспособны принести весомый результат, потому лучше отказаться от активности и заняться планированием. День неблагоприятен для рискованных предприятий. Сон — вещий, следует ожидать исполнения. День может оказаться противоречивым. Выгода возможна только от начатых дел — любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Не исключено, что сегодня в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников.

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Лев. Противоречивый, двойственный день. В первую половину дня возможны суета и мелкие заботы, с которыми вам придется вовремя справляться. Не делайте никаких капиталовложений, крупных покупок, так как неблагоприятное сочетание планет может привести к значительному ущербу. Вторая половина дня может оказаться достаточно спокойной. Вечер посвятите отдыху. Следите за тем, чтобы не оскорбить любимого человека внешней холодностью. Крайне неблагоприятный день. Сегодня не следует рисковать, пускаться в авантюрные приключения, добиваться расположения лиц противоположного пола, выделяться из окружения. Широкое общение может иметь негативные последствия. Сократите контакты до минимума. Вероятны проблемы, требующие отхода от основных жизненных принципов. Вам, очевидно, сегодня придется решать как раз один из таких вопросов. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни.

Дева. День отмечен возрастанием жизненной энергии. Рекомендуется засучить рукава и энергично взяться за новое и перспективное дело. Для достижения успеха вам будут необходимы упорство, стабильность и дисциплинированность. Не ждите сиюминутных результатов. В отношениях с близкими все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений - они могут иметь нежелательные последствия. Упорный труд и самодисциплина помогут вам справиться с любым делом. Осуществляйте старые проекты, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что многое окажется иллюзорным и нереальным,а излишняя суета и напряжение могут подорвать ваше здоровье. Так что лучше себя поберечь. Не выпускайте из виду врагов и завистников. Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения.

Весы. Опасный день. В первую половину дня возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Можно избежать конфликтных ситуаций, проявив проницательность и мудрость. Проведите вторую половину дня в тесном семейном кругу. Это сделать просто необходимо — вы начинаете отдаляться от семьи. Сегодня Весы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления, так и тайные ниточки.

Скорпион. Благоприятный день. Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте, однако к заманчивым предложениям следует относиться с осмотрительностью. Вероятны недоразумения или разногласия с партнерами, проблемы с близким человеком, непредвиденные траты или хлопоты с детьми. Вы будете обладать большой силой и при желании сможете добиться великолепных результатов в любом деле. Но перед тем как что-либо предпринять, все хорошо взвесьте.

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Стрелец. Устойчивость и выносливость помогут вам наладить отношения даже с самыми неудобными людьми. Позитивные тенденции могут затормозиться. Легкомысленное отношение к своим обязательствам может сыграть с вами злую шутку.

Козерог. Козерогам день дарит «второе дыхание». Найдется хороший повод для общения, будет легко найти единомышленника или удержать внимание аудитории. Весам сегодня выгодна подвижность. Это познавательный активный день, хорошо заняться тренингом ума и тела. Много впечатлений сулит путешествие, совместная акция, игра, исследование.

Водолей. Этот день благоприятен для наведения порядка в делах, которые вы откладывали на потом. Полученную информацию старайтесь фильтровать, а сплетни пропускайте мимо ушей либо переводите все в шутку. Пассивный день. Не рекомендуется активность в профессиональной сфере деятельности: расширение связей, начало новых дел, — так как удача может покинуть вас в любой момент. Воздержитесь от рекомендаций и советов: многие из них окажутся иллюзорными и нереальными. В отношениях между близкими людьми возможны упреки, ревность. Особенно это касается мужчин-Водолеев. У женщин может возникнуть общее недомогание или усталость.

Рыбы. День покаяния. Вам пойдет на пользу посещение храма. Благоприятный день для установления деловых контактов, заключения брака. У женщин-Рыб усилится интуиция, благодаря которой им удастся правильно оценить ситуацию и принять верные решения. Суета и накопившиеся долги помешают позитивным переменам. Неблагоприятный день для здоровья, так как жизненный потенциал снижен. Вероятны усталость, депрессия. Звезды рекомендуют найти союзников или разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и твердость.

Астролог: Вальдемар Небоходцев