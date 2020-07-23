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23 июля 2020, 23:58 0

Путин простил главе «Газпромнефть» утерю 100 миллиардов рублей

Путин простил главе «Газпромнефть» утерю 100 миллиардов рублей
Фото: topnews.ru

Президент Российской Федерации поддержал генерального директора «Газпромнефть» шуткой, когда тот недосчитался 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает RT на русском.

Ситуация сложилась в ходе переговоров Владимира Путина и Александра Дюкова. Дистанционная встреча проходила во время церемонии запуска нового нефтеперерабатывающего комплекса «Евро+». В ходе совещания лидер страны пообещал выделить 350 миллиардов рублей на поддержку нефтеперерабатывающего завода. Такая сумма будет вложена в организацию до 2025 года. По завершению вступительной речи российского президента, Александр Дюков произнес ответную речь, в ходе которой упомянул о 250 миллиардах рублей планируемых инвестиций.

Дюков моментально исправился и пояснил, что речь конечно же шла о 350 миллиардах, после чего в эфире повисла нелегкая пауза. Владимир Путин с юмором отнесся к оговорке главы «Газпромнефть» и вежливо спросил Дюкова, «не накинул ли тот сто миллиардов сверх необходимой суммы?»

Шутку оценил и сам генеральный директор «Газпромнефть», и пользователи сети.

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#жизнь #история #российская власть

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