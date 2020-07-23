Путин простил главе «Газпромнефть» утерю 100 миллиардов рублей

Ситуация сложилась в ходе переговоров Владимира Путина и Александра Дюкова. Дистанционная встреча проходила во время церемонии запуска нового нефтеперерабатывающего комплекса «Евро+». В ходе совещания лидер страны пообещал выделить 350 миллиардов рублей на поддержку нефтеперерабатывающего завода. Такая сумма будет вложена в организацию до 2025 года. По завершению вступительной речи российского президента, Александр Дюков произнес ответную речь, в ходе которой упомянул о 250 миллиардах рублей планируемых инвестиций.

Дюков моментально исправился и пояснил, что речь конечно же шла о 350 миллиардах, после чего в эфире повисла нелегкая пауза. Владимир Путин с юмором отнесся к оговорке главы «Газпромнефть» и вежливо спросил Дюкова, «не накинул ли тот сто миллиардов сверх необходимой суммы?»

Шутку оценил и сам генеральный директор «Газпромнефть», и пользователи сети.