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23 июля 2020, 23:15 0

Шоколад способствует правильной работе сердца

Шоколад способствует правильной работе сердца
Фото: 4fresh.ru

Доктор Чаякрит Криттанавонг из американского Медицинского колледжа Бейлора заявил, что умеренное потребление шоколада помогает поддерживать здоровье сердца и кровеносных сосудов. Об этом сообщает Pravda.ru.

Шоколад положительно влияет на слизистую оболочку кровеносных сосудов, что способствует нормализации кровяного давления. Учеными доказано, что люди, потребляющие шоколад в умеренных количествах, реже страдают коронарной недостаточностью. Полезные вещества, входящие в состав шоколада, плодотворно влияют на уровень холестерина и уменьшают воспалительные процессы. Примечательно, что шоколад именно нормализует холестерин, но не повышает его содержание выше нормы.

Конечно, чрезмерное употребление лакомства не пойдет на пользу. По мнению исследователей, для положительного эффекта употреблять шоколад достаточно раз в неделю. Доктор Чаякрит Криттанавонг не является первооткрывателем полезных свойств шоколада. Ранее, врач-эндокринолог Залина Гусова уже сообщала, что употребление горького шоколада в небольших количествах полезно для здоровья. Залина также отметила, что речь идет о качественном горьком шоколаде, не содержащем в себе пальмовое масло и сахар.

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#жизнь #здоровье #медицина #наука

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