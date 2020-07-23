В России вырастили первые арбузы с белой мякотью

Помимо необыкновенного цвета, специалисты отмечают, что новый сорт абсолютно безвреден для аллергиков, беременных и кормящих женщин, так как в ягоде отсутствуют природные красители. Если в классическом арбузе содержится ликопин, который вызывает аллергическую реакцию, то в "белом" арбузе этого вещества нет, а соответственно риск возникновения аллергической реакции сводится к минимуму.

В мире существуют подобные астраханскому, белые арбузы, но пока достоверно не известно, съедобны ли заморские ягоды. Вкусовые качества отечественной ягоды, по мнению селекционеров, не пострадали. На выведение такого сорта арбуза селекционерам понадобилось 15 лет. За это время было выведено около тысячи разнообразных образцов, полученных в ходе селективных опытов. Первый успешный образец был выведен в лабораторных условиях, но сейчас "белые" арбузы дозревают под ярким астраханским солнцем, и уже в августе будут направлены на федеральную экспертизу для дальнейшей государственной регистрации нового сорта.