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23июля
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сегодня, 20:17 0

Мегафон будет следить за состоянием здоровья своих пользователей

Мегафон будет следить за состоянием здоровья своих пользователей
Фото: trashbox.ru

Пользователи разнообразных гаджетов, помогающих контролировать здоровье, теперь смогут собирать информацию о состоянии своего здоровья и сохранять ее на виртуальном облаке мобильного оператора. Об этом сообщает News Tracker.

Сервис мобильного мониторинга состояния здоровья особенно актуален для граждан с хроническими заболеваниями, которые регулярно посещают лечащего врача. Функция, предоставленная мобильным оператором, позволит лечащему врачу в режиме онлайн проводить наблюдения за состоянием пациента. Кроме того, при посещении клиники пользователь облака сможет предоставить информацию о состоянии своего здоровья, ведь медицинские гаджеты будут сохранять всю полученную информацию в виртуальном хранилище.

Информацию о состоянии здоровья сможет получить только лечащий врач или сам пользователь. Данные будут обезличены, и, в случае взлома системы, окажутся совершенно бесполезны для виртуальных воров. В случае, когда пользователь забывает произвести соответствующие измерения, сервис будет посылать смс-уведомление, что также является достаточно удобной функцией.

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#здоровье #медицина #связь #технологии

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