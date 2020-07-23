Мегафон будет следить за состоянием здоровья своих пользователей

Сервис мобильного мониторинга состояния здоровья особенно актуален для граждан с хроническими заболеваниями, которые регулярно посещают лечащего врача. Функция, предоставленная мобильным оператором, позволит лечащему врачу в режиме онлайн проводить наблюдения за состоянием пациента. Кроме того, при посещении клиники пользователь облака сможет предоставить информацию о состоянии своего здоровья, ведь медицинские гаджеты будут сохранять всю полученную информацию в виртуальном хранилище.

Информацию о состоянии здоровья сможет получить только лечащий врач или сам пользователь. Данные будут обезличены, и, в случае взлома системы, окажутся совершенно бесполезны для виртуальных воров. В случае, когда пользователь забывает произвести соответствующие измерения, сервис будет посылать смс-уведомление, что также является достаточно удобной функцией.