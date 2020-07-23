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Инженеры разработали дрон, способный летать «как птица»

Инженеры разработали дрон, способный летать «как птица»
Фото: glas.ru

Ученые из Технического университета Наньянга в Сингапуре разработали беспилотник похожий на птицу, который может парить на месте или передвигаться с помощью взмаха крыльев. Об сообщает Глас.ru.

Ранее подобные проекты сталкивались с проблемой чрезмерного расхода энергии для полета подобного дрона, но Яо-Вей Чин, один из представителей команды разработчиков университета Наньянга, сообщил, что их проект справился с проблемой "распределения усилий". Проект сингапурских ученых имеет тягу, которая составляет 40 процентов от массы дрона, что позволяет беспилотнику осуществлять довольно быстрый подъем в воздух. Конечно, разработка является лишь прототипом, и максимальное время полета дрона составляет 8 минут на одной батарее.

Основными преимуществами дрона является его безопасность для окружающих людей, ведь он не имеет острых лопастей, а крылья «механической птицы» довольно мягкие. Беспилотник более устойчив к резким порывам ветра, что дает ему значительное преимущество перед своими собратьями – квадрокоптерами. Прототип продолжают совершенствовать, и в скором времени такие дроны могут поступить на масштабное производство.

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#наука #технологии

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