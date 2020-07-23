Определена долгосрочная программа развития Дальнего Востока до 2024 года

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Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило работу над национальной программой развития ДФО до 2024 года с перспективой до 2035-го. Создать такой документ поручил в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме президент России.

Одним из шагов по разработке программы стало создание сайта дв2025.рф, где каждый житель федерального округа мог оставить свои пожелания по развитию территории. За всё время на сайт поступило несколько десятков тысяч предложений, многие из которых получили отражение в итоговой программе.

Программа развития Дальнего Востока определяет основные направления работы правительства на ближайшие годы. Большое внимание уделено вопросам демографии, медицинской помощи, жилищному вопросу, поддержке промышленности, обеспечивающей производство высокотехнологичной продукции. Программа развития должна способствовать увеличению показателей качества жизни населения ДФО, экономического развития. Темпы роста должны превышать среднероссийские показатели.

После принятия программа позволит выводить регионы Дальнего Востока на новый уровень жизни и развития. Это создание благоприятных условий для рождения, воспитания детей, развития системы образования, культуры, спорта, жилья, комфортной среды для малого и среднего бизнеса, обеспечение транспортной доступности и другие важные направления.

—Одним из важнейших направлений Национальной программы является формирование комфортной среды для жизни, в том числе сокращение доли социальных объектов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.Все мы понимаем, что без опережающего развития инфраструктуры невозможно закрепление населения на Дальнем Востоке, — рассказал о долгосрочной программе Павел Аргунов, глава Управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии.

Программа так же направлена на увеличение инвестиционной привлекательности региона. Меры, предусмотренные в ней, подготавливают комфортную базу для инвесторов.

—Весь набор предложений в Национальной программе обещает максимально лояльный режим для инвесторов, только бы пришли с деньгами, добыли и переработали национальные богатства, — сообщает Юрий Авдеев, кандидат экономических наук, ведущий сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН в интервью Российской Газете.