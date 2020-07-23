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сегодня, 17:04 2

Благовещенская «скорая помощь» получила оборудование для очистки и обеззараживания воздуха

Благовещенская «скорая помощь» получила оборудование для очистки и обеззараживания воздуха
Фото: www.instagram.com/minzdravamur/

Благовещенская станция «скорой помощи» получила два рециркулятора для обеззараживания воздуха. Новые приборы поступили в рамках акции #СпасибоМедикамЗаТруд.

– К нам обратились члены профсоюза из станции скорой помощи с просьбой купить новое оборудование на замену старому. Это, кстати, было непросто: сейчас, в связи с распространением эпидемии, на такие аппараты огромный спрос», – рассказала лидер профсоюзной организации работников здравоохранения Амурской области Елена Азарова.

Облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха с закрытым УФ-излучением, поэтому могут использоваться в присутствии людей.

– Это важный момент, поскольку на станции скорой помощи установлены повышенные требования в плане безопасности. Применение бактерицидного оборудования будет защищать наших сотрудников от распространения инфекционных заболеваний. Один рециркулятор мы поставим в помещение для сотрудников инфекционных бригад, второй будем использовать мобильно в других помещениях, – рассказала заместитель главного врача благовещенской станции скорой помощи Инна Кузнецова.

Рециркуляторы регулярно поступают в учреждения здравоохранения области – их закупают централизованно и получают в виде спонсорской помощи. Но они в первую очередь распределяются в лечебные организации, где непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам, сообщили в пресс-службе амурского минздрава.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Таким оборудованием должны обеспечивать бесперебойно,а не в рамках каких-либо акций.... Очередная показуха и пиар "уставшего" медицинского профсоюза

  • ВиталийН

    ВиталийН
    41 минута назад

    Люди появились из-за того, что вирусы, бактерии, радиация и другое повредили и видоизментли генетический код нашего предшественника. Кто переживёт вирус сей, тот войдёт в царство то.

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