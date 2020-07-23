Новый законопроект «омолодит» россиян

Фото: пресс-служба законодательного собрания Амурской области

В Госдуме обсуждается очередной законопроект, призванный омолодить население страны. Проект закона определит единый возраст молодёжи, увеличит «молодой» возраст до 35 лет и даст возможность большему количеству россиян воспользоваться программами и гарантиями, предназначенных для молодёжи, сообщает пресс-служба Заксобрания области.

Амурские молодые парламентарии поддерживают внесение в госдуму закона о государственной молодёжной политике. Проект базового федерального закона, создающий фундамент для привлечения российской молодежи к решению значимых для нее вопросов, внесен в Государственную Думу 22 июля. Документ закрепляет единый понятийный аппарат и определяет политику взаимодействия и ответственности государства и институтов гражданского общества.

— Этот законопроект — очень важная отправная точка для развития молодёжи в нашей стране, ведь теперь молодёжная политика получит правовой фундамент, а значит и гарантии реализации. Закон определит единый возраст молодёжи, ведь на сегодняшний день регионы самостоятельно утверждают этот критерий, что создает ряд проблем. Позитивным моментом является увеличение «молодого» возраста до 35 лет, а это значит, что гораздо большее количество жителей нашей страны сможет воспользоваться программами и гарантиями, предназначенными для молодёжи, — выразила свою позицию председатель молодёжного парламента при законодательном собрании области Дарья Хлыбова.

По мнению заместителя председателя молодёжного парламента Александра Дашкевича, для развития молодёжной политики особенно значима статья 7 законопроекта, которая закрепляет деятельность молодёжных парламентов на федеральном уровне.

— Согласно ей молодые граждане, семьи, молодёжные общественные объединения, юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам, осуществляющим деятельность в сфере молодёжной политики, участвуют в деятельности консультативных, совещательных и иных органов, созданных при федеральных органах власти, а также органах местного самоуправления. После принятия закона система молодежной политики должна измениться, её реализация начнет происходить на государственном уровне, — считает Александр Дашкевич.

Работа над проектом федерального закона была начата профильной рабочей группой госсовета РФ еще в 2019 году. В начале 2020 года был объявлен сбор предложений от детских и молодёжных общественных объединений и движений страны. Последние два месяца документ с учетом предложенных регионами поправок обсуждался в профильных комитетах совета федерации и государственной думы.