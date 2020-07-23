Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июля
Предыдущая новость
сегодня, 16:49 0

Росгвардия будет отслеживать владельцев огнестрельного оружия

Росгвардия будет отслеживать владельцев огнестрельного оружия
Фото: yandex.ru

Приложение позволит сотрудникам Росгвардии отслеживать все гражданское оружие, сообщает Лента.ру.

Платформа, разработка которой должна начаться в ближайшее время, не только даст возможность сотрудникам правоохранительных органов отслеживать перемещение огнестрельного оружия от завода до прилавка, но и упростит покупку оружия, его хранение и выдачу соответствующего разрешения. Приложение будет доступно для Android и iOS, а владельцы огнестрельного оружия получат специальную пластиковую карту. Нововведение планируется запустить в работу в конце этого года.

Разработкой платформы займется государственный Научно-исследовательский институт «Восход». Причина такого нововведения обуславливается переходом от бумажных заявлений к цифровому оформлению всех необходимых документов. Стоимость проекта оценивается в 540 миллионов рублей. Сумма объясняется чрезмерными рисками, ведь взлом приложения даст доступ к личным данным граждан и укажет на месторасположение всего гражданского оружия в стране.

Просмотров всего: 12

#российская власть #технологии

распечатать


В России и мире

Туристам хотят возвращать часть денег за отпуск в России
Общество 12

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Власть 11

Дегтярёв заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края
В России и мире

Умные комбайны приступили к работе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь