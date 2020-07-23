Росгвардия будет отслеживать владельцев огнестрельного оружия

Платформа, разработка которой должна начаться в ближайшее время, не только даст возможность сотрудникам правоохранительных органов отслеживать перемещение огнестрельного оружия от завода до прилавка, но и упростит покупку оружия, его хранение и выдачу соответствующего разрешения. Приложение будет доступно для Android и iOS, а владельцы огнестрельного оружия получат специальную пластиковую карту. Нововведение планируется запустить в работу в конце этого года.

Разработкой платформы займется государственный Научно-исследовательский институт «Восход». Причина такого нововведения обуславливается переходом от бумажных заявлений к цифровому оформлению всех необходимых документов. Стоимость проекта оценивается в 540 миллионов рублей. Сумма объясняется чрезмерными рисками, ведь взлом приложения даст доступ к личным данным граждан и укажет на месторасположение всего гражданского оружия в стране.