Роспотребнадзор собирается исследовать коллективный иммунитет амурчан к коронавирусу

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Приамурье войдет в число пилотных регионов России, где исследуется популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

— За счёт федерального финансирования наш регион включен в пилотный проект по изучению напряженности иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Это чрезвычайно важно с эпидемиологической точки зрения. Мы сможем оценить, какую иммунную защиту имеет население области, это поможет прогнозировать развитие эпидситуации, учесть и определить контингенты для вакцинации, — рассказала Ольга Курганова.

Исследование пройдёт в семи возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет, взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше, сообщает портал правительства Амурской области.



В амурской области уже определены муниципальные образования и количество людей в различных возрастных категориях для проведения тестирования. В исследовании примут участие жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи и Тынды. Для проведения мероприятий понадобится порядка трёх тысяч волонтеров.



— Это действительно важное для нас исследование, которое поможет определиться с дальнейшим алгоритмом действий. Мы будем внимательно следить за тем, как оно организовано. Я прошу взять это на контроль глав городов, задействованных в мероприятии, — обратился к руководителям муниципалитетов губернатор Приамурья Василий Орлов.



Сбор анкет для волонтеров – людей, желающих принять участие в исследовании, организуют на электронном ресурсе. Мероприятие планируется провести в короткие сроки, предположительно до 1 августа.



— Как только электронная площадка будет готова, начнется активное информирование граждан в СМИ, — подчеркнула Ольга Курганова.