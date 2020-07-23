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сегодня, 16:25 0

На ночь в Благовещенске опять перекроют улицу Воронкова

На ночь в Благовещенске опять перекроют улицу Воронкова

Сегодня, 23 июля, в 22:00 на участке улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до Кантемирова полностью перекроют движение транспорта. Дорогу откроют завтра, 24 июня, в 6:00, сообщает мэрия Благовещенска.

Подрядная организация будет прокладывать ливневую канализацию.

Напомним, для движения транспорта перекрыта половина проезжей части по улице Ленина в районе пересечения с переулком Уралова (напротив дома по Ленина, 187). На этом участке будут чинить инженерные сети. Завершить работы планируется 26 июля.

В субботу, 25 июля, перекроют половину улицы Новой в районе пересечения с Северной (напротив дома по Новой, 99). Специалисты займутся устройством подземных инженерных сетей. Завершить работы планируется 28 июля.

До конца месяца полностью закрыт участок улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической, а также часть улиц Свободная и Высокая. До 27 июля будет перекрыт для движения подъезд к частным домам по адресу: ул. Лазо, 94/15 и 94/24.

До 27 августа будет полностью перекрыт для проезда транспорта участок улицы Амурской между Мухина и Комсомольской.

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#строительство #транспорт

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