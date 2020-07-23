Василий Орлов: «Общественный транспорт – серьёзная точка риска по коронавирусу»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Приамурье составляет 0,9. Вирус распространяется через семейные контакты и в общественном транспорте. Коэффициент прироста заболеваемости составляет 2 %, рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

— За последние 5 дней в области увеличилось количество территорий с новыми очагами вируса. За текущую неделю ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Прогрессе. Количество заболевших в этом пгт. Возросло с пяти случаев до 14. В целом по области коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 0,9. Мы продолжаем проводить проверки бизнеса. За эту неделю проверили 26 предприятий - нарушений не выявлено. Продавцы и покупатели преимущественно соблюдают масочный режим, а также пользуются антисептиками, — рассказала Ольга Курганова.



Как отмечает Роспотребнадзор, пассажиры общественного транспорта находятся в автобусах без масок или неправильно их надевают.



— Общественный транспорт – серьёзная точка риска. Ситуация никуда не ушла. Все решения, которые были приняты оперативным штабом, необходимо соблюдать, работу держать на контроле до отмены распоряжений, — сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

За последние две недели увеличилось количество заболевших пенсионеров на 26 человек. По данным минздравоохранения, доступные места в больницах для госпитализации больных COVID-2019 составляют 35 % — это 10 госпиталей на 880 мест, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Из всех пациентов инфекционных госпиталей 4% - тяжёлых. Из семи человек, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, двое – с диагнозом ковид. На амбулаторном лечении 303 человека, — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева.