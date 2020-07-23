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23июля
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сегодня, 15:58 1

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019. С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 2 506 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске выявлено 10 пациентов, в Свободном — пять, три в Тынде, по два в Белогорске, Белогорском и Свободненском районах, по одному в Прогрессе, Благовещенском, Ивановском Октябрьском районах.

1396 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек.

1 203 человека были в контакте с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    36 секунд назад

    Амурская область в тройке лидеров по коэффициенту смертности на Дальнем Востоке,плохо лечат,или иммунитет слабый?

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